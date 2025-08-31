В ГАИ водителям дали советы перед началом осени

31.08.2025 | 12:55

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, как водителям подготовиться к смене сезонов. Соответствующий пост размещен в телеграм-канале ведомства.

Для начала автомобилистам нужно проверить состояние машин. Из первоочередного - обратить внимание на давление в шинах и работу световых приборов.

Также важно заранее заправить омыватель незамерзающей жидкостью, чтобы в будущем избежать неприятных моментов.

Кроме того, нужно изменить стиль вождения: стоит увеличить дистанцию до других авто минимум в 1,5 раза - так как осенью асфальт на дорогах зачастую влажный и скользкий, тормозной путь становится длиннее.

На трассах водителям необходимо избегать опасных маневров, особенно обгонов большегрузов.