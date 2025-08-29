В Пензе за сутки в ДТП пострадали 2 пешехода

29.08.2025 | 13:04

В Первомайском районе Пензы за сутки случилось 2 ДТП с участием пешеходов - на улицах Калинина и Терновского.

В Терновке под колеса попала 49-летняя женщина. В 13:10 ее сбил 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115.

Второе ДТП случилось в 18:30. На улице Калинина 48-летний водитель BMW X3 наехал на 66-летнего мужчину.

Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести, медики госпитализировали их, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.