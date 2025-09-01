В Кузнецком районе мотоциклиста госпитализировали после ДТП

01.09.2025 | 10:59

В воскресенье, 31 августа, в Кузнецком районе случилось ДТП с мотоциклистом.

Авария произошла в 18:35 на 22-м километре дороги Кузнецк - Неверкино, вблизи села Комаровка.

Столкнулись мотоцикл Ducati Multistrada 1200S с 52-летним водителем и автомобиль Mitsubishi Lancer с 35-летним.

«В результате происшествия водитель мототранспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.