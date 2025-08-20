Из жизни

В Пензенском районе приставы выманили должника, заказав окна

В Пензенском районе судебные приставы пошли на хитрость, чтобы найти должника. Они пригласили его на встречу, притворившись клиентами.

Мужчина не платил алименты на ребенка, и его долг превысил 600 000 рублей. От приставов он скрывался.

Однако уйти от ответственности ему не удалось. Приставы, зная, что мужчина зарабатывает на жизнь установкой окон, пригласили его якобы на срочный заказ и пообещали двойную оплату.

Когда должник приехал, на него составили административный протокол за неуплату средств на содержание ребенка.

Мировой суд, изучив материалы дела, назначил должнику наказание в виде 120 часов обязательных работ.

«Сегодня нерадивый отец вынужден помогать поддерживать чистоту улиц родного района», - сообщили в областном управлении ФССП России.

