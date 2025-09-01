ДТП у новой развязки в Пензе: пострадавшим помогли очевидцы

01.09.2025 | 14:13

В субботу, 30 августа, на трассе М-5 рядом с новой развязкой в районе улицы Побочинской случилось жесткое ДТП с участием двух иномарок.

Сигнал поступил в пожарно-спасательный центр в 22:12. Столкнулись Volkswagen и Geely (последняя в результате аварии опрокинулась за ограждение).

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Пострадавшие выбрались из них с помощью очевидцев. Деблокировать людей спасателям не пришлось.

«На месте происшествия был проведен комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее в Мокшанском районе 26-летний водитель Lada Granta попал в ДТП, и его автомобиль загорелся. Мужчина погиб.