Устал скрываться: башмаковец заключил контракт с Минобороны

Житель Башмаковского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей.
Когда скопился приличный долг и в отношении мужчины составили административный протокол, он пустился в бегство.
«В скором времени в рамках разыскных мероприятий сотрудники службы нашли горе-отца и доставили его в отделение судебных приставов», - рассказали в областном УФССП РФ.
Сельчанин осознал, что прятаться больше не может и погасить долг, превысивший 800 000 рублей, ему не по силам. Тогда мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ.
«Теперь дети могут рассчитывать на регулярные выплаты алиментов», - добавили в региональном УФССП России.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀