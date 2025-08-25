Устал скрываться: башмаковец заключил контракт с Минобороны

25.08.2025 | 10:42

Житель Башмаковского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей.

Когда скопился приличный долг и в отношении мужчины составили административный протокол, он пустился в бегство.

«В скором времени в рамках разыскных мероприятий сотрудники службы нашли горе-отца и доставили его в отделение судебных приставов», - рассказали в областном УФССП РФ.

Сельчанин осознал, что прятаться больше не может и погасить долг, превысивший 800 000 рублей, ему не по силам. Тогда мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ.

«Теперь дети могут рассчитывать на регулярные выплаты алиментов», - добавили в региональном УФССП России.