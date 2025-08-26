Кузнечанин нашел паука, похожего на ядовитую черную вдову

26.08.2025 | 14:02

Энтомолог прокомментировал фотографию паука, сделанную кузнечанином 24 августа. Горожанин снял членистоногого, похожего на ядовитого каракурта (также известного как черная вдова).

По словам председателя Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олега Полумордвинова, запечатленный на фото паук на самом деле относится к обычному для региона виду - это стеатода крупная, или ложная черная вдова (она коричневого цвета и меньшего размера, ее укус не смертелен).

«В отличие от самки каракурта, на брюшке которой имеется ярко-красный узор в виде песочных часов, у самки данного вида на брюшке нет рисунка», - объяснил энтомолог на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что каракуртов в Пензенской области нет, но нужно ежегодно исследовать юг региона, так как северная граница обитания паука сместилась до Саратова.

Ранее в Пензе заметили опасного для лесов жука - черного пихтового усача. Насекомое - житель сибирской тайги, в регионах ПФО оно не должно встречаться.