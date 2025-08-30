Очевидцы сообщили о страшном ДТП в Мокшанском районе

30.08.2025 | 11:44

В субботу, 30 августа, на трассе М-5 в Мокшанском районе случилось серьезное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Об аварии сообщили в Сети очевидцы. По их словам, машины (Scania и «Лада Гранта») столкнулись на 605-м километре дороги, рядом с поселком Мирным.

После столкновения легковая машина превратилась в груду металла, которая перекрыла движение по полосам. На кадрах с места происшествия видны языки пламени, вырывающиеся из покореженного кузова. У грузовика разбита передняя часть.

«Скорее всего, есть погибшие. Образовалась пробка в обе стороны», - рассказали очевидцы.

Официальной информации о происшествии пока нет. Его причины и обстоятельства предстоит установить сотрудникам ГАИ.