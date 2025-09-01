Жительницу Пензенского района отправили в колонию за пьяную езду

01.09.2025 | 12:46

В Пензенском районе 34-летнюю женщину за пьяное вождение отправили в колонию-поселение.

Сельчанка ранее привлекалась к уголовной ответственности и была лишена права управления транспортными средствами. Тем не менее в октябре 2024 года она, будучи пьяной, снова села за руль автомобиля, принадлежащего знакомому, и направилась по личным делам.

На дороге Пенза - Кондоль подозрительную машину остановили сотрудники ДПС. Они провели освидетельствование и установили у водителя алкогольное опьянение. Женщину отстранили от управления автомобилем.

В суде сельчанка не отрицала вину, но от дачи показаний отказалась.

Ей приговорили к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также женщина в течение 3 лет не будет иметь права садиться за руль, сообщили в областной прокуратуре.