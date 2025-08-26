Желание покинуть страну заставило лунинца прийти к приставам

26.08.2025 | 19:27

В Лунинском районе местный житель чуть не лишился отпуска из-за непогашенных кредитов.

Мужчина задолжал банку более 550 000 рублей, но официально не работал, не имел имущества и поэтому думал, что с него нечего взять.

Чтобы оказать влияние на должника, пристав ограничил ему выезд за пределы страны.

«Долгое ожидание не потребовалось, поскольку вскоре неплательщик решил отправиться в долгожданный отпуск за границу. Покупка билетов прошла успешно, но, когда он вспомнил о постановлении судебного пристава-исполнителя, стало ясно, что его планы могут измениться», - сообщили в областном управлении ФССП России.

Тогда мужчина сам пришел к сотруднику службы - уже с квитанциями об оплате.

