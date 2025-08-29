Схему движения в районе выезда из Зари вновь изменят

29.08.2025 | 11:43

С субботы, 30 августа, на трассе М-5 в районе выезда из Зари (626 км + 600 м) из-за ремонта вновь изменится схема движения.

Основные работы перенесут на полосу движения в сторону Самары. Поток транспорта направят по участку, где уже обновили дорожное полотно.

Выезд с улицы Новоселов откроют, водителям разрешат поворачивать направо, на трассу М-5, и заезжать с нее в микрорайон. Поворот налево и разворот по-прежнему запрещены.

На участке, где идет ремонт, будут действовать пешеходные переходы.

«Для обеспечения проезда с улицы Новоселов к проспекту Победы водители могут использовать введенную в 2024 году транспортную развязку на 624-м км. При этом можно проехать по проезду Яшиной к новой развязке либо выехать на М-5 с улицы Новоселов, доехать до указанной развязки, позволяющей совершить разворот, и двигаться в направлении проспекта Победы», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Изменение схемы движение временное, его ввели на период ремонта трассы М-5. Завершить работы планируют до сентября 2026 года, ограничения хотят снимать постепенно, по мере того, как специалисты будут заканчивать обновление покрытия на том или ином участке.

Ранее схему движения в районе выезда из Зари меняли в середине июля - из-за расширения зоны ремонта.