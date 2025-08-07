В ГАИ рассказали детали погони за тамалинским подростком

07.08.2025 | 16:01

В Госавтоинспекции прокомментировали инцидент с подростком-мотоциклистом в Тамалинском районе.

Как выяснилось, 5 августа в 20:12 сотрудники ГАИ увидели на дороге мотоцикл без регистрационных знаков. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, поэтому инспекторы организовали преследование на патрульном автомобиле с включенными спецсигналами.

В какой-то момент подросток не справился с управлением и допустил падение.

Юношу отстранили от управления, мотоцикл изъяли. Материалы правонарушения направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

«Уважаемые родители! Госавтоинспекция в очередной раз обращает ваше внимание на недопущение несовершеннолетних к управлению транспортными средствами. Каждый родитель должен в первую очередь подумать о жизни и здоровье своего ребенка. Транспортное средство не игрушка. Не подвергайте жизнь своих детей и окружающих смертельной опасности», - призвала начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения майора полиции Юлия Кибиткина.