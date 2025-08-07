Очевидец: Тамалинский школьник врезался в столб, уходя от погони

В среду, 6 августа, в Тамалинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка-водителя.
Об аварии сообщил очевидец. По его словам, 15-летний школьник на мотоцикле пытался скрыться от сотрудников ГАИ.
«Погоня длилась недолго и завершилась в селе Вишневом, где юноша не справился с управлением и врезался в столб», - пояснил свидетель.
После случившегося сотрудники полиции задержали подростка.
Официальной информации о ДТП пока нет.
