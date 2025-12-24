Дроппер вернет жителю области деньги, потерянные при покупке колес

61-летний житель Наровчатского района обратился в прокуратуру с просьбой защитить его права. В 2024 году он стал жертвой мошенничества и потерял деньги.
Мужчина увидел в интернете объявление о продаже автомобильных шин и позвонил по указанному номеру. Он договорился с человеком, назвавшимся продавцом, о покупке 6 покрышек и перевел деньги. Заказ сельчанин так и не получил.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Правоохранители установили, что счет, на который поступили деньги, принадлежит жителю Нижегородской области.
«Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Требования надзорного ведомства удовлетворили. С дроппера взыскали 27 000 рублей. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
