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Происшествия

В Пензе автобус № 130 не довез пассажиров до места назначения

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Утром в среду, 5 февраля, в Пензе автобус межмуниципального маршрута № 130 попал в дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места аварии, случившейся на улице Терновского, появились в Сети. На них видно, что машина въехала в столб.

О пострадавших не сообщается.

Дорожные инциденты с участием автобусов большой вместимости в последнее время стали нередки. Так, 1 февраля на перекрестке улиц Кирова/Чехова и Бакунина кроссовер Kia Soul въехал в автобус № 54. С места ДТП скорая помощь увезла пожилую пассажирку.

А 16 января на улице Антонова загорелся автобус № 89с. Водитель не растерялся и быстро помог эвакуироваться пассажирам, а затем ликвидировал воспламенение.

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Источник — фото «ДТП Пенза»
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