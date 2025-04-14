На дороге между Пензой и Лебедевкой на Ford упал фонарный столб

14.04.2025 | 12:43

В понедельник, 14 апреля, на выезде из Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 1 автомобиля.

По предварительным данным, в 10:40 на улице Рябова ехавший в сторону села Лебедевка Пензенского района 65-летний мужчина на Ford F-Max врезался в световую опору.

Верхняя часть фонарного столба рухнула на машину.

Водитель получил травмы, с которыми его доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.