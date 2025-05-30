В Сурске пятнистый олень вновь пришел к людям за угощением

30.05.2025 | 08:31

В городе Сурске Городищенского района дикое животное вышло из леса и пообщалось с местной жительницей. Встречу удалось зафиксировать на видеокамеру.

На кадрах видно, что пятнистый олень доверчиво берет угощение из рук женщины и даже позволяет дотронуться до морды и рогов.

В марте этого года один из оленей также принял пищу из рук горожанки. Другой взрослый самец зашел на подворье, где хозяин угостил его хлебом.

В августе прошлого года по Сурску прогулялось целое стадо лесных гостей.

В региональном минлесхозе напомнили, что поведение диких копытных непредсказуемо, и посоветовали держаться на безопасном расстоянии от них.