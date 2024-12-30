Сетевое издание|18+|Понедельник|30 дек 2024|16:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Снес столб: ДТП на улице Измайлова парализовало движение

Печать
Telegram

В понедельник, 30 декабря, в Пензе случилась авария, вызвавшая транспортный затор. О произошедшем сообщили свидетели в мессенджерах.

«Измайлова. Машина сняла столб, провода повисли над дорогой», - написал один из очевидцев.

«Дорога из Ахун на ГПЗ, снес столб. Время 13:15, пробка в обе стороны, автобусы стоят, не могут проехать из-за повисших проводов», - рассказал другой.

«Тоже, наверное, плохо стало», - с иронией заметил один из комментаторов, намекая на утреннее ДТП с такси.

28 декабря в селе Засечном Пензенского района столкнулись два легковых автомобиля. После этого один из них въехал в световую опору. Столб накренился, его верхняя часть отломилась, упала и повредила две стоявшие на парковке машины.

Фото № 2 «Дорожная обстановка Пензы».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте