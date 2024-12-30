Снес столб: ДТП на улице Измайлова парализовало движение

30.12.2024 | 14:16

В понедельник, 30 декабря, в Пензе случилась авария, вызвавшая транспортный затор. О произошедшем сообщили свидетели в мессенджерах.

«Измайлова. Машина сняла столб, провода повисли над дорогой», - написал один из очевидцев.

«Дорога из Ахун на ГПЗ, снес столб. Время 13:15, пробка в обе стороны, автобусы стоят, не могут проехать из-за повисших проводов», - рассказал другой.

«Тоже, наверное, плохо стало», - с иронией заметил один из комментаторов, намекая на утреннее ДТП с такси.

28 декабря в селе Засечном Пензенского района столкнулись два легковых автомобиля. После этого один из них въехал в световую опору. Столб накренился, его верхняя часть отломилась, упала и повредила две стоявшие на парковке машины.

Фото № 2 «Дорожная обстановка Пензы».