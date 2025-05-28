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На Суворова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

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На улице Суворова в Пензе, рядом с пересечением с Плеханова, провалился асфальт на проезжей части - на пешеходном переходе.

На Суворова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

Фотографии с места появились в соцсетях во вторник, 27 мая. Сначала это была просто яма, к вечеру - зияющая дыра.

На Суворова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

К утру среды ее огородили.

На Суворова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

8 декабря прошлого года здесь случилась авария на сетях. На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров. Без воды тогда осталась половина Пензы.

Из-за ремонтных работ меняли схемы движения общественного транспорта, участок улицы Суворова закрывали от Кулакова до Плеханова.

На Суворова провалился асфальт на месте работ полугодовой давности

Прорыв на сетях удалось устранить только к вечеру 9 декабря. К утру 10 декабря частично завершили восстановление покрытия и открыли движения по Суворова по одной полосе в каждом направлении. К 17:00 того же дня администрация города отчиталась, что доступны все полосы.

«Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в качестве подрядной организации выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор». Сотрудники МБУ отсыпали участок песком и щебнем, уложили два слоя асфальта», - уточняли в мэрии.

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