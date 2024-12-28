В Засечном упавший из-за ДТП столб повредил стоявшие машины

28.12.2024 | 16:41

В субботу, 28 декабря, в селе Засечном Пензенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Как рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» очевидица, у дома № 14 на улице Олимпийской столкнулись Kia Rio и Chevrolet Cruze. После этого один из автомобилей въехал в световую опору.

Столб накренился, его верхняя часть отломилась, упала и повредила 2 стоявшие на парковке машины. У одной из них оказалось разбито заднее стекло, повело дверь и багажник. Вторая пострадала меньше.

На место происшествия прибыли экстренные службы: скорая помощь, спасатели, сотрудники Госавтоинспекции.

«В одной из машин была малышка, ее доставали спасатели. У второго автомобиля, попавшего в ДТП, только сломано правое боковое зеркало», - рассказала свидетельница аварии.