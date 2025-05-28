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В Пензе водитель через суд потребовал зарегистрировать минивэн

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В Пензе автомобилисту отказали в регистрации минивэна Mazda MPV 2008 года выпуска, и он обратился в суд.

Мужчина приобрел автомобиль, свидетельство о постановке на учет которого выдали в Армении. 3 августа прошлого года пензенец обратился в МРЭО ГИБДД, чтобы получить государственную регистрацию, но ему отказали, хотя инспектор осмотрел иномарку и признал, что она соответствует требованиям закона.

Основанием для отказа стало отсутствие повторной сертификации на соответствие требованиям безопасности дорожного движения после переоборудования Mazda: положение руля якобы сменили с правого на левое.

Представитель МРЭО ГИБДД иск не признал и заявил: автомобилист ошибается, утверждая, что осмотревший машину инспектор признал ее отвечающей требованиям закона, ведь соответствующие отметки (подпись, фамилия и инициалы, дата и время) нигде не проставлены.

По его словам, во время осмотра сотрудники МРЭО заметили измененное положение руля и увидели маркировочную таблицу производителя в кузове, где отмечено, что автомобиль выпустили для внутреннего рынка Японии, то есть с правосторонним расположением руля. В документах, предъявленных автовладельцем, не было сведений, подтверждающих безопасность переоборудования. Поэтому водителю отказали в государственной регистрации, хотя иномарка исправна и прошла техосмотр.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и посчитал, что иск пензенца необходимо удовлетворить.

«Доказательств того, что транспортное средство подвергалось переоборудованию (изменению расположения рулевого колеса с правого на левый) ответчиком не представлено. Более того, в судебном заседании инспектор МРЭО ГИБДД пояснил, что при осмотре транспортного средства им не было установлено наличие признаков конструктивного изменения рулевого колеса», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Таким образом, автовладелец предоставил в МРЭО все документы, необходимые для регистрации машины, ее конструкция полностью соответствует данным электронного паспорта ТС.

Отказ в регистрации иномарки признали незаконным. Решение суда в силу пока не вступило.

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