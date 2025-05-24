В доме родителей бойца СВО починили крышу лишь по требованию прокурора

24.05.2025 | 14:54

В Пензе участнику специальной военной операции пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы коммунальщики обратили внимание на проблемную крышу в доме его родителей.

Мать и отец участника СВО живут на последнем этаже. На ней изношенной кровле имелись вздутия и трещины. Из-за этого в квартире случались протечки и подтопления.

На их фоне нарушалось электроснабжение и в жилище, и в общем тамбуре.

После обращения бойца прокурор внес руководителю управляющей компании представление. После него крышу немедленно привели в порядок.

«В местах протечек проведен ремонт кровли, восстановлено электроснабжение жилых и общих помещений многоквартирного дома. Виновное должностное лицо управляющей компании привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.