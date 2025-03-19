На улице Мира в Пензе Mitsubishi Pajero влетел в столб

19.03.2025 | 13:05

Утром в среду, 19 марта, около перекрестка улиц Мира и Окружной в Пензе водитель Mitsubishi Pajero влетел в столб.

По предварительным данным, это случилось в 10:30 напротив дома № 78 на Мира. За рулем автомобиля находился мужчина 1953 года рождения.

Водитель получил травмы, был осмотрен медиками на месте и отпущен, уточнили в областной Госавтоинспекции.

18 марта на улице Калинина в Пензе пешеход оказался под колесами Mercedes. ДТП случилось на переходе, расположенном между ТЦ «Южный» и универсамом «Фортуна».

17 марта в Ахунах автомобиль развернуло на дороге на 180 градусов после резкого торможения из-за появления лося.