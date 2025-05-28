Ресурсники рассказали об итогах обследования провала на Суворова

28.05.2025 | 17:43

В Пензе обследовали участок рядом с пересечением улиц Суворова и Плеханова, где накануне провалился асфальт. Утечку специалисты не обнаружили.

Яму уже засыпали щебнем, рассказал представитель ресурсоснабжающей организации в чате телеграм-канала PenzaInform. В пятницу, 30 мая, участок планируют заасфальтировать.

Провал пензенцы заметили 27-го числа. Сначала он был небольшим, к вечеру превратился в зияющую дыру. К утру 28 мая опасный участок огородили.

8 декабря 2024-го здесь случилась авария на сетях: на дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан.

Причиной ЧП ресурсники назвали движение грунта в связи с морозом. Смещение повредило чугунную трубу диаметром 600 миллиметров. Без воды осталась тогда половина Пензы.