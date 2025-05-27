Общество

Губернатор: На развитие Кузнецка направим более 300 млн рублей

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Решением Президента РФ Владимира Путина Пензенской области списаны 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Общий объем высвободившихся средств составляет более 10 млрд рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 27 мая.

«В течение ближайших 5 лет они будут направляться на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ (включая замену лифтов в жилых домах), обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Губернатор: На развитие Кузнецка направим более 300 млн рублей

Так, более 300 млн рублей направят на развитие Кузнецка, в том числе на приведение в порядок городских дорог. В этом году за счет средств дорожного фонда Пензенской области уже ремонтируют улицу Ленина, включая центральную площадь, и практически завершили улицу Белинского, занимаются пешеходными зонами.

Губернатор: На развитие Кузнецка направим более 300 млн рублей

Высвободившиеся деньги направят на обновление улиц Кирова, Чкалова, Правды, Октябрьской и Стекловской, моста через Труев, Аэродромного проезда. Всего планируют отремонтировать более 10 километров дорог, а вместе с ними - пешеходные зоны, знаки и остановочные павильоны.

«В прошлом году во время рабочих поездок в районы области, где я проводил совещания, просил предоставить необходимую информацию. Итогом стал перечень объектов, по которым мы будем работать. Главная цель - повышения качества жизни в наших городах и селах», - подытожил Олег Мельниченко.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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