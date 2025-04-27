Назван срок ремонта моста на улице Бийской

27.04.2025 | 13:15

В Пензе ремонта моста на улице Бийской придется ждать несколько лет. В 2024 году сооружение признали не соответствующим требованиям безопасности.

Тему состояния моста поднял на странице регионального минстроя в соцсети «ВКонтакте» пензенец Александр К. «Обратите внимание на мост через реку Пенза, улица Бийская», - написал он.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«В рамках муниципальной программы «Ремонт мостов и путепроводов, расположенных на территории города Пензы на 2025–2030 годы», утвержденной постановлением администрации города от 14 июня 2024 года, запланирован ремонт моста через реку Пензу, который соединяет улицы Бийскую и 40 лет Октября.

Работы по ремонту моста планируется провести в 2030 году при условии выделения средств из бюджета города», - сообщил представитель управления.

В марте 2024 года состояние сооружения оценили сотрудники прокуратуры. Они установили, что на переправе отсутствовали удерживающие боковые ограждения для автомобилей по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, в асфальтовом покрытии имелись ямы и выбоины глубиной от 3 до 5 см.

Главе Пензы внесли представление об устранении нарушений.