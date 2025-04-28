В Пензе отремонтируют дорогу на ул. 65-летия Победы

В Пензе дорожники приступили к ремонту проезжей части на улице 65-летия Победы. Покрытие заменят на площади более 7 000 кв. м, сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации города Ильдар Усманов.
Уже окончены работы по фрезерованию. Сейчас специалисты укладывают верхний слой полотна, используя горячий асфальт.
По словам Усманова, ремонт дороги завершат в ближайшее время.
Ранее стало известно, что автодорога на улице Яшиной, связывающая микрорайоны Арбеково и Заря и проходящая севернее нового жилого массива, нуждается в ремонте. Ее сдали в конце декабря 2024 года.
В управлении капитального строительства города рассказали, что дефекты в покрытии планируют устранить до конца мая.
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