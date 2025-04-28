В Пензе отремонтируют дорогу на ул. 65-летия Победы

28.04.2025 | 08:57

В Пензе дорожники приступили к ремонту проезжей части на улице 65-летия Победы. Покрытие заменят на площади более 7 000 кв. м, сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации города Ильдар Усманов.

Уже окончены работы по фрезерованию. Сейчас специалисты укладывают верхний слой полотна, используя горячий асфальт.

По словам Усманова, ремонт дороги завершат в ближайшее время.

Ранее стало известно, что автодорога на улице Яшиной, связывающая микрорайоны Арбеково и Заря и проходящая севернее нового жилого массива, нуждается в ремонте. Ее сдали в конце декабря 2024 года.

В управлении капитального строительства города рассказали, что дефекты в покрытии планируют устранить до конца мая.