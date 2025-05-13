На ул. Володарского ВАЗ угодил в образовавшийся в асфальте провал

13.05.2025 | 19:20

Вечером во вторник, 13 мая, на улице Володарского, сразу после ее пересечения с Максима Горького, образовался провал, в который угодил легковой автомобиль.

В ловушку попал ВАЗ-2110. Под асфальт ушло правое переднее колесо машины. Справиться с ситуацией самостоятельно водитель не смог.

«Туда ныряют 7 из 10», «Центр города - и такие ямы, позорище», - высказались пользователи Сети, когда один из очевидцев случившегося выложил снимок с места ДТП.

Подобные случаи в Пензе не редкость. Так, 13 марта у дома № 58 на улице Бакунина в ловушке оказалось левое переднее колесо автомобиля BMW.

30 марта на участке между домами № 94 и 100а на Московской едва не ушла под землю припаркованная машина. 24 апреля на улице Галетной попало в капкан переднее колесо Renault Logan.