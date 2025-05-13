Запланирован ремонт еще 11 км дороги между Индеркой и Нижним Катмисом

13.05.2025 | 11:00

В Сосновоборском районе продолжается ремонт двухполосной автомобильной дороги между селами Индерка и Нижний Катмис, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 13 мая.

В 2024 году привели в порядок около 9 километров дорожного полотна. В течение 2 лет обновят еще почти 11 километров.

«В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 76 километров региональных и межмуниципальных дорог, а также 8 мостов в Вадинском, Городищенском, Никольском, Малосердобинском, Наровчатском, Шемышейском, Нижнеломовском и Земетчинском районах», - перечислил губернатор на своих страницах в социальных сетях.

Все объекты завершат к началу сентября. Около 26 километров дорожного полотна уже сдали в эксплуатацию.

«В этом году нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения превысит 71% (это более 2,5 тысячи км), дорог опорной сети - 83% (577,5 км)», - подвел итог Олег Мельниченко.