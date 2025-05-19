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Общество

Дорогу в «Березовую рощу» хотят отремонтировать в 2025 году

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В Пензенском районе дорогу в санаторий «Березовая роща» планируют отремонтировать за счет сэкономленных средств.

Полотно почти полностью разбито. На его состояние местные жители уже несколько лет жалуются в соцсетях.

«Даже скорую или пожарных придется ждать долго, так как достаточно много времени занимает объезд всех этих ям. Летом 2023 года отремонтировали участок протяженностью метров 700-800 и на этом все», - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Татьяна О.

Дорогу в «Березовую рощу» хотят отремонтировать в 2025 году

Она добавила, что такое состояние дорожного полотна представляет серьезную опасность и нарушает права местных жителей.

«А ведь эта дорога ведет к санаторию, так сказать, лицо этого поселка да и в целом Пензы. Люди едут со всей России, но по дороге трясет так, что в следующий раз они еще подумают, ехать сюда или нет», - отметила женщина.

На ее жалобу отреагировал представитель администрации Пензенского района.

«С пониманием относимся к вашему беспокойству по ремонту дороги к санаторию «Березовая роща». В 2025 году в рамках экономии средств мы планируем выполнить все необходимые работы по ремонту данного участка дороги», - сообщил он.

По словам автомобилистов, в обновлении нуждаются около 4 км дороги, но власти ограничиваются ямочным ремонтом, которого не хватает надолго.

В 2024-м пообещали рассмотреть вопрос о возможности проведения работ при обсуждении бюджета на 2025-й.

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Источник — фото Татьяны Озеровой
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