Из дома в Электрическом проезде эвакуировали 30 человек

26.05.2025 | 18:49

В понедельник, 26 мая, в Пензе в многоэтажном доме в Электрическом проезде в Терновке произошел пожар.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. Очевидец запечатлел балкон, охваченный огнем. Пламя распространилось и на балкон квартиры этажом выше.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов пожарным поступил в 18:01. По предварительной информации, из дома эвакуировали 30 человек.

«Огнем уничтожены два балкона, расположенные на шестом и седьмом этажах, а также обгорели по одной из комнат в этих квартирах», - рассказали в МЧС.

Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

Фото 2 - ГУ МЧС России по области.