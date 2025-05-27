В Пензенской области ограничили посещение лесов

27.05.2025 | 17:51

В Пензенской области со среды, 28 мая, вводится особый противопожарный режим. Он продлится до особого распоряжения.

В регионе прогнозируется 4-й класс пожарной опасности. Он означает значительный риск возгорания леса и травы, а также легковоспламеняющихся материалов.

Во время действия режима пензенцам нельзя разводить костры, сжигать мусор, стерни, порубочные остатки. Также под запретом все виды работ в зеленых зонах с использованием открытого огня.

«Ограничивается посещение лесов для всех, за исключением должностных лиц, находящихся там по роду трудовой деятельности, а также отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях», - сообщили в региональном правительстве.

В Пензенской области в 2024 году из-за жаркой и сухой погоды с 29 сентября до 15 октября леса также закрывали для посещения.