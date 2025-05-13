Серьезный пожар: в Никольском районе снова загорелась свалка

13.05.2025 | 21:01

В селе Зеленодольском Никольского района снова загорелась свалка. Пассажиру одного из проезжавших мимо автомобилей удалось снять масштабный пожар на камеру телефона.

В региональном ГУ МЧС России уточнили, что пламенем охвачена площадь в 1 000 кв. м.

«На месте от МЧС работает 5 единиц техники. Территория опахана, угрозы распространения нет», - добавили в ведомстве.

В начале мая в селе Зеленодольском 3 дня, с 2-го по 4-е число, тушили неэксплуатируемую свалку бытовых отходов.

Общая площадь пожара тогда составила 900 кв. м.

Фото областного ГУ МЧС РФ.