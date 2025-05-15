Из жизни

В Бессоновском районе рыбак встретил медведя

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Житель Пензенской области, направлявшийся на рыбалку в Бессоновском районе, увидел медведя между деревней Анновка и селом Степное Полеологово.

Он сумел снять животное на камеру и выложил кадры в Сеть. На них видно, как медведь галопом бежит вдоль дороги сквозь кусты, на несколько секунд останавливается и поднимается на задние лапы, а затем продолжает путь.

После этой встречи мужчина отказался от мысли о рыбалке (звук отключен из-за ненормативной лексики).

«Он тоже на рыбалку шел», «Ну и шли бы вместе. Глядишь, и рыбы больше б наловили», «Медведь тоже рыбки захотел», - откликнулись комментаторы.

В последнее время в регионе все чаще встречаются признаки присутствия медведей. В 2024 году их находили в Городищенском, Земетчинском, Лунинском, Кузнецком районах.

В апреле этого года следы медведя обнаружили в заказнике «Земетчинский», на границе Пензенской области с Тамбовской.

Специалисты предупредили: чтобы избежать встречи с хищником, при посещении лесов следует не находиться долго в густых зарослях и держаться открытых мест.

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Источник — видео «Пенза новости»
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