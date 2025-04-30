В центр Пензы начали возвращать скамейки

30.04.2025 | 12:09

Сотрудники «Пензавтодора» возвращают скамейки на улицу Московскую, сообщили в городской администрации в среду, 30 апреля. Лавки убирали на зиму.

Также их снова ставят в скверах Октябрьском (между ул. Плеханова и Суворова), Белинского, Дениса Давыдова, в районе часов «Кукушка» и на площади Маршала Жукова, добавили в мэрии.

В этом году тепло в Пензе было уже в марте, поэтому горожане обратили внимание на отсутствие скамеек. Люди допускали, что получится как в 2023-м, когда из-за покраски и ремонта мебель в некоторых местах установили только летом.

Жалуются пензенцы также на отсутствие урн. «Вместе с лавочками исчезли и урны! Это важнее! Даже тот, кто хочет вести себя культурно, не может выкинуть фантик! Некуда!» - возмутилась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

Кстати, горожане считают, что скамейки нужны и зимой. «Можно и в -10 присесть передохнуть. Улица [Московская] длинная, тяжело пройти всю на одном дыхании. Скамейки должны стоять круглогодично», - отметила другая читательница PenzaInform.ru.