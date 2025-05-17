Перечислены действия при встрече с лосем в лесу

17.05.2025 | 12:08

В мае лосихи производят на свет телят, а годовалых детей отгоняют от себя, и те начинают вести самостоятельный образ жизни. Об этом напомнили в МКУ «Служба спасения» Городищенского района.

Неопытные молодые особи бегают по лесу и могут проявлять непредсказуемость, в частности выскакивать на дороги. Такие случаи нередко заканчиваются трагически как для животных, так и для людей.

Между тем в Пензенской области уже пошли летние грибы и любители тихой охоты собираются за ними. Специалисты дали рекомендации, как вести себя при встрече с сохатым в лесу.

При встрече с лосем следует медленно, не поворачиваясь спиной, обойти его на расстоянии, чтобы выйти из поля зрения животного.

Если лесной великан встретился человеку с собакой, то ее нужно сразу отвести подальше, чтобы та своим лаем никого не напугала.

Когда лось бежит на человека, главное - уйти с линии атаки и спрятаться за любое препятствие, например за дерево.

«Не стоит строить из себя героя и пытаться шуметь - это бесполезно. Он уже увидел цель и, значит, его уже ничем не напугать», - предупредили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Бессоновском районе рыбак встретил медведя{401682.