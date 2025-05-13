Детскую площадку в Пензе преобразили после визита прокуратуры

13.05.2025 | 11:03

В Заводском районе Пензы детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры.

На плохое состояние игровой зоны у домов № 18 на Циолковского, № 6 и 10а на Кулибина, № 37 и 41 на Ударной пожаловался местный житель. Сотрудники прокуратуры провели проверку.

Они обнаружили, что некоторые элементы на площадке деформированы или их нельзя использовать.

«Деревянные сиденья качелей были повреждены по краям, их металлические стенки изогнуты и не окрашены; на карусели отсутствовали два сиденья, металлический турникет не имел перекладины», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Прокурор внес представление начальнику управления ЖКХ города. После этого площадку отремонтировали.