Сетевое издание|18+|Вторник|13 мая 2025|16:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Из жизни

Детскую площадку в Пензе преобразили после визита прокуратуры

Печать
Telegram

В Заводском районе Пензы детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры.

На плохое состояние игровой зоны у домов № 18 на Циолковского, № 6 и 10а на Кулибина, № 37 и 41 на Ударной пожаловался местный житель. Сотрудники прокуратуры провели проверку.

Они обнаружили, что некоторые элементы на площадке деформированы или их нельзя использовать.

«Деревянные сиденья качелей были повреждены по краям, их металлические стенки изогнуты и не окрашены; на карусели отсутствовали два сиденья, металлический турникет не имел перекладины», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Детскую площадку в Пензе преобразили после визита прокуратуры

Прокурор внес представление начальнику управления ЖКХ города. После этого площадку отремонтировали.

Детскую площадку в Пензе преобразили после визита прокуратуры

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте