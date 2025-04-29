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Общество

На создание сквера в Маньчжурии выделят 5 млн рублей

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В Пензе в этом году на обустройство сквера в микрорайоне Маньчжурия из муниципального бюджета выделят 5 млн рублей.

Речь идет о территории между домами № 8 и 14 на улице Ново-Казанской и детским садом № 57 «Матрешка». Преобразить ее предложили городской администрации местные жители.

«В настоящее время на данном участке пустырь, на котором постоянно скапливается бытовой мусор. Регулярные субботники ситуацию практически не меняют», - пояснили в мэрии.

Территорию хотят озеленить, сделать там прогулочные зоны, установить малые архитектурные формы и обустроить парковочные места.

Также в этом году выделят 60 млн рублей на благоустройство сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24. Там предполагают обустроить дорожки, разместить различные малые архитектурные формы и небольшие игровые аттракционы.

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