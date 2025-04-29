Сетевое издание|18+|Вторник|29 апр 2025|14:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Заречном в сквере Демакова хотят установить видеокамеры

Печать
Telegram

В Заречном благоустраивают сквер имени Демакова. Сейчас специалисты возводят амфитеатр, который станет центром обновленной территории.

О ходе ремонта во вторник, 29 апреля, на своих страницах в соцсетях отчитался глава закрытого города Алексей Костин. Он рассказал, что в сквере завершили все демонтажные работы и приступили к подготовке основания для асфальтирования пешеходных дорожек.

В Заречном в сквере Демакова хотят установить видеокамеры

«Считаю, что ответственные службы должны ускориться, в ближайшее время объект должен приобрести более оформленный вид», - заявил Костин.

Он добавил, что в сквере нужно установить систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность горожан и сохранность сооружений.

«Чтобы была ответственность у людей за ту красоту, которую мы сейчас создаем», - написал Алексей Костин.

Ранее сообщалось, что на ремонт сквера Демакова Заречный получит 96 млн рублей. Эти деньги полагаются за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Алексея Костина
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте