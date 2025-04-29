В Заречном в сквере Демакова хотят установить видеокамеры

29.04.2025 | 11:54

В Заречном благоустраивают сквер имени Демакова. Сейчас специалисты возводят амфитеатр, который станет центром обновленной территории.

О ходе ремонта во вторник, 29 апреля, на своих страницах в соцсетях отчитался глава закрытого города Алексей Костин. Он рассказал, что в сквере завершили все демонтажные работы и приступили к подготовке основания для асфальтирования пешеходных дорожек.

«Считаю, что ответственные службы должны ускориться, в ближайшее время объект должен приобрести более оформленный вид», - заявил Костин.

Он добавил, что в сквере нужно установить систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность горожан и сохранность сооружений.

«Чтобы была ответственность у людей за ту красоту, которую мы сейчас создаем», - написал Алексей Костин.

Ранее сообщалось, что на ремонт сквера Демакова Заречный получит 96 млн рублей. Эти деньги полагаются за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды.