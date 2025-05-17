Пензенские водители предупреждают друг друга о новом знаке

17.05.2025 | 18:24

На улице Пушкина у пересечения с Кулакова появился предписывающий знак «Движение прямо». И если раньше можно было поворачивать налево, то теперь это запрещено.

Автомобилисты активно обсуждают нововведение в соцсетях и мессенджерах.

«Для тех, кто не смотрит на знаки и ездит по привычке: повесили знак «Движение прямо» на перекрестке Пушкина - Кулакова [при движении] в сторону «Современника». Стоит камера на этом перекрестке», - предупредил пензенец.

«Вот это поворот!» - пошутил один водитель.

«Давно пора, а то 1 полоса постоянно занята, от этого Пушкина стоит», - высказал свою точку зрения другой.

«Надо быть внимательнее. Они каждый раз новые знаки ставят», - резюмировал третий.