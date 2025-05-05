Учительский сквер в Пензе обработают от клещей

05.05.2025 | 14:00

На территории Учительского сквера в Пензе проведут акарицидную обработку, сообщили в администрации парка им. Белинского.

Она будет проходить с 21:00 понедельника, 5 мая, до 7:00 вторника, 6-го числа.

«Берегите себя и будьте осторожны!» - обратились к горожанам в администрации парка.

Ранее для обработки на 3 дня, с 22 по 24 апреля, закрывали Олимпийскую аллею. Еще сутки специалистам потребовались для мытья и очистки зеленой зоны, так что посещать ее стало можно с 9:00 25 апреля.

С начала сезона активности клещей в Пензенской области от их укусов пострадали более 300 человек. На наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 197 членистоногих, в 26,4% случаев результат был положительным.