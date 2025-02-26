27 февраля в Пензенской области ожидается потепление

26.02.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 27 февраля, ожидается температура -9…-14 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром термометр покажет около -7 градусов, вероятны осадки. Днем потеплеет до -1…-6, будет облачная с прояснениями погода. В некоторых районах прогнозируются небольшие снегопады.

Синоптики обещают северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что на последней неделе зимы морозы в регионе постепенно начнут отступать.

27 февраля в народном календаре - день Кирилла Весноуказчика. Холода в эту дату предвещали ненастную весну, а ясная погода - морозы.