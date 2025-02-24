В Пензенской области в последние дни зимы начнут отступать морозы

24.02.2025 | 13:54

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области кардинально не изменится. В последние дни зимы регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

«В отдельных районах сохранится небольшой снег. Температурный режим продолжит повышаться», - предупредила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова.

Если в первой половине недели днем будет -5...-10 градусов, а ночью до -23, то во второй - днем уже -2...-7, ночью -10...-15.

В минувшие выходные в Пензенской области антициклон сдал свои позиции, уступив зону влияния южному вихрю. Атмосферное давление стало постепенно понижаться, из южных широт в регион начал поступать более теплый и влажный воздух.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что серьезные морозы закончатся вместе с календарной зимой, что бывает крайне редко.