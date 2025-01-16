16.01.2025 | 10:14

41-летнего жителя Бессоновского района арестовали за безразличие к сыну. Мужчина не платил алименты.

Бессоновец накопил долг за несколько месяцев, сумма достигла более 100 000 рублей. Тогда пришлось вмешаться приставам.

На отца составили протокол. Рассмотревший его суд признал должника виновным и назначил ему административный арест на 10 суток.

«Мужчине предстоит провести эти дни отнюдь не в комфортных условиях, зато у него будет время вспомнить о своем ребенке и подумать, стоит ли уклоняться от уплаты денежных средств на его содержание в дальнейшем», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Ранее в Кузнецке завели уголовное дело на 46-летнего местного жителя. Он забыл о трех своих детях.