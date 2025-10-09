В Пензе шеф-повару ресторана полгода не платили зарплату

09.10.2025 | 17:34

В Пензе шеф-повару ресторана в Ленинском районе полгода не платили заработную плату. Организация задолжала мужчине более 550 тысяч рублей.

Без вознаграждения за труд шеф-повара оставляли с июня по декабрь 2024 года. По факту невыплаты денег возбудили уголовное дело.

«Благодаря принятым органом следствия мерам индивидуальным предпринимателем была полностью погашена задолженность по заработной плате и выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы в размере 230 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас расследование дела завершено. Уголовное преследование хозяйки ресторана прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Ранее стало известно, что в Никольске 171 работник местного завода светотехнического стекла несколько месяцев не получал зарплату. Деньги у организации были, но их тратили на другие нужды. Людям не платили с марта по май этого года, долг превысил 14 миллионов рублей.