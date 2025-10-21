«Клыков нет - неопасен»: в Сурске поселился кабаненок

21.10.2025 | 13:12

На улицах Сурска (Городищенский район) обитает кабаненок. Местные жители замечают его около школы, на огородах и улицах.

Горожане снимают «идущего по своим пятачковым делам кабанчика» и делятся фотографиями и видео в соцсетях. На одной записи он занимается «уборкой урожая». На другой его подкармливают местные жители. По словам автора, кабаненок уже дает себя погладить.

В комментариях к фото один из горожан напомнил, что это дикое животное и надо проявлять осторожность. «Ничего он неопасный, каждый день на шк. площади обитает. Пока он еще, как в мультике, маленький. Клыков нет - неопасен», - ответили ему.

В июне житель Сурска встретил в черте города, в районе пляжа «Быки», семейство кабанов - 8 особей. Местные предположили, что животные спустились на водопой к Суре.

В Городищенском районе водятся разные звери. Так, он входит в число территорий, где в 2024-м нашли следы обитания медведя (рядом с селом Соловейка). В том же году в объектив фотоловушки, размещенной в охотничьих угодьях в районе, попала редкая для Пензенской области енотовидная собака.

Из леса к жителям Сурска нередко выходят пятнистые олени. На дорогах люди иногда встречают стада косуль.

В октябре 2024 года в Сурске увидели верблюда. Оказалось, что это самка, ее зовут Маша. Она живет на ферме на территории бывшего пионерлагеря имени Валентины Терешковой.