Жителям домов у Лермонтовской библиотеки мешает светофор

Жители домов на проспекте Строителей рядом с областной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова не могут нормально отдыхать ночью. Пензенцы пожаловались на звуковой сигнал светофора, который перестали отключать с 23:00 до 6:00.

«Теперь звучит круглосуточно. Спать невозможно», «Какая необходимость с 23:00 до 6 утра в светофоре? Который орет на всю улицу», «Этот светофор пищит всю ночь, его слышно даже с закрытыми окнами!» - возмутились пензенцы в чате Октябрьского района мессенджера Telegram.

На жалобы отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Уровень звукового сигнала на светофоре в районе областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова по проспекту Строителей снижен до минимального значения», - сообщил он.

Чуть позже пришел другой ответ: «Ранее светофоры на данном участке дороги по проспекту Строителей работали только в дневное время, ночью светофоры переводились в режим «желтого мигания». В связи с предписанием ГИБДД светофоры переведены в режим круглосуточной работы».

Ответ не удовлетворил пензенцев. Они усомнились в целесообразности такой перемены и напомнили о законе о тишине, ведь убавленный звук светофора отлично слышен в часы, когда трафик минимальный.

«Забота об одной группе граждан, не должна ущемлять права другой, более многочисленной, группы граждан. А сейчас именно это и происходит, потому что он пиликает всю ночь и не дает нормально спать «группе граждан с хорошей функцией слуха». А люди, которые в темноте не могут отличить знаки светофора, вообще, по идее, без сопровождения ходить не могут», - высказался пензенец.

