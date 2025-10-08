Каменский должник не смог спрятать деньги от приставов

08.10.2025 | 20:24

Житель Каменского района набрал кредитов, но решил не возвращать деньги банку. Он хранил средства на счете и думал, что до них никто не доберется.

Сумма долга превысила 800 000 рублей. Мужчина скрывался от приставов, избегая любых контактов.

«Однако в ходе разыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет денежные средства в банке», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Было решено взыскать сумму задолженности принудительно. В итоге мужчина потерял накопления, которые хотел сберечь, но вместе с тем обрел свободу - ему больше не нужно прятаться от служителей закона.

