Каменский должник не смог спрятать деньги от приставов

Житель Каменского района набрал кредитов, но решил не возвращать деньги банку. Он хранил средства на счете и думал, что до них никто не доберется.

Сумма долга превысила 800 000 рублей. Мужчина скрывался от приставов, избегая любых контактов.

«Однако в ходе разыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет денежные средства в банке», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Было решено взыскать сумму задолженности принудительно. В итоге мужчина потерял накопления, которые хотел сберечь, но вместе с тем обрел свободу - ему больше не нужно прятаться от служителей закона.

Ранее в Бессоновском районе местный житель оказался под угрозой лишиться последней модели iPhone из-за долга по кредиту свыше 60 000 рублей.

