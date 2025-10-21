Выдачу кредитов должникам по алиментам и ЖКУ могут ограничить

21.10.2025 | 08:06

Судебных приставов хотят обязать предоставлять Бюро кредитных историй (БКИ) актуальные сведения из своей базы данных должников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 20 октября.

Сейчас у БКИ есть право запрашивать и получать сведения о долгах гражданина по алиментам или за ЖКУ, о других исполнительных производствах, однако им пользовались не всегда. Авторы инициативы предложили сделать подобный запрос, а также взаимодействие ведомств обязательным.

Цель такой меры - повысить защищенность кредиторов и заемщиков.

«Задолженность по исполнительным производствам может быть существенной, в связи с чем включение в состав сведений, содержащихся в кредитных историях субъектов, сведений из банка данных позволит повысить осведомленность кредиторов о долговой нагрузке заемщиков и окажет положительный эффект при проведении кредиторами оценки заемщиков и принятии решений о предоставлении займов (кредитов)», - отмечается в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу по истечении года со дня его опубликования.