Общество

Выдачу кредитов должникам по алиментам и ЖКУ могут ограничить

Печать
Telegram

Судебных приставов хотят обязать предоставлять Бюро кредитных историй (БКИ) актуальные сведения из своей базы данных должников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 20 октября.

Сейчас у БКИ есть право запрашивать и получать сведения о долгах гражданина по алиментам или за ЖКУ, о других исполнительных производствах, однако им пользовались не всегда. Авторы инициативы предложили сделать подобный запрос, а также взаимодействие ведомств обязательным.

Цель такой меры - повысить защищенность кредиторов и заемщиков.

«Задолженность по исполнительным производствам может быть существенной, в связи с чем включение в состав сведений, содержащихся в кредитных историях субъектов, сведений из банка данных позволит повысить осведомленность кредиторов о долговой нагрузке заемщиков и окажет положительный эффект при проведении кредиторами оценки заемщиков и принятии решений о предоставлении займов (кредитов)», - отмечается в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу по истечении года со дня его опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети