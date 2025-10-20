В Пензе пьяный мужчина хотел подраться с доставщиком еды

20.10.2025 | 10:04

В субботу, 18 октября, на улице Рахманинова в Пензе задержали 52-летнего мужчину, который спровоцировал конфликт с 24-летним курьером.

Молодой человек направлялся с едой к клиенту, когда его беспричинно остановил пьяный незнакомец.

Он громко матерился, используя обидные выражения, размахивал руками, пытаясь устроить драку, и хватал доставщика за грудки.

Когда на место прибыли правоохранители, мужчина продолжил вести себя агрессивно.

Профилактической беседы оказалось недостаточно, и не реагировавшего на замечания пензенца пришлось доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в областном управлении Росгвардии.